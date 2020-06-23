Москва, , 13:02 — REGNUM Разница в числе потерь Красной армии в Ржевской битве между русским и английским текстами статьи президента РФ Владимира Путина связана с работой по уточнению цифр до последнего момента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что, ну, как вы понимаете, в National Interest статья отправлялась заранее, статья отправлялась за несколько ней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст», — сказал Песков.

По его словам, наиболее точные данные опубликованы именно в русском варианте статьи.