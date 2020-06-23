Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Темные кварталы заставляют петербуржцев бояться перемещения по улицам. Об этом заявил 23 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге еще много работы по освещению кварталов, спортивных, детских площадок, дворов, заметил Беглов, обращаясь к комитету по энергетике и инженерному обеспечению.

«У нас северный город, рано темнеет, и людям просто страшно ходить. Много был на разных объектах, в разных кварталах нашего города — особенно касается наших уже застроенных кварталов, мы с вами ездили, смотрели. Особенно места, где люди идут с работы, на работу, где дети идут в школы и детские сады. Этому надо уделять особое внимание», — сказал Беглов.

По его словам, в 2019 году в этом направлении наметился прогресс, так что в 2020 году нельзя снижать темпы.

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