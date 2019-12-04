Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В преддверии Нового года и Рождества Невский проспект в Санкт-Петербурге на всем протяжении оснастили новыми светодиодными светильниками, после чего он стал первой крупной магистралью города, полностью переведенной на этот тип освещения.

Новое освещение Невского проспекта Lensvet.spb.ru

Как сообщает предприятие «Ленсвет», на всех 4,5 километрах Невского проспекта вместо устаревших натриевых ламп к декабрю текущего года установлено 616 светодиодных модулей с теплым световым потоком и повышенной световой отдачей.

«Потребление электроэнергии для наружного освещения Невского проспекта снизилось на 30%. Экономия электроэнергии за год составит 2 млн рублей», — пояснил директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв.

Не забыта и эстетическая сторона вопроса. От площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта на фонари установлены 308 новых чугунных наверший, выполненных в духе петербургских традиций.

Проект модернизации освещения Невского проспекта был начат в апреле 2019 год, он реализуется на средства ПАО «Газпром» при участии Ассоциации «Невский свет» и СПб ГБУ «Ленсвет».