Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», направил письмо в Конгресс США, в котором подверг критике деятельность американских спецслужб и в целом политику США по отношению к другим странам мира.

Таким образом Пригожин ответил на резолюции Конгресса США, назвавшего его «угрозой национальной безопасности» и обвинившего во вмешательстве в демократические процессы США. Пригожин в своем письме напомнил, что с 1905 года национальными интересами Америки был объявлен «весь мир».

«С тех пор США не учитывали ничьи национальные интересы, кроме своих собственных. Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы», — отмечает российский бизнесмен.

Эта же политика продолжается и сегодня, а национальные интересы США, по мнению Пригожина, на самом деле «заключаются в том, чтобы уничтожать всех несогласных и распространять свое влияние по всему миру». Свидетельством этого является тот факт. что Соединенные Штаты за время своего существования развязали 41 войну, в ходе которых были уничтожены миллионы людей.

«Собственные национальные интересы любого государства США рассматривают как угрозу своим национальным интересам и национальной безопасности. Америка считает, что ни одна страна в мире не может заявить о своих интересах без разрешения Вашингтона», — делает вывод Евгений Пригожин.

Кроме того, он обвинил США в регулярном вмешательстве в политические процессы и выборы по всему миру, создании террористических группировок и укрывательстве преступников, глобальной цензуре соцсетей и манипуляции общественным сознанием.-Пригожин вновь отверг обвинения во вмешательстве в выборы в США, которые выдвинул против него в 2018 году прокурор Роберт Мюллер, позже признанные бездоказательными.

Читайте также: Суд США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»

Бизнесмен обвинил корпоративные элиты США в том, что они «стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит — это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США».

Пригожин призвал американских конгрессменов, «не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности».

Читайте ранее в этом сюжете: Суд США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»