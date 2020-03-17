Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Петербургский предприниматель, глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин намерен подать иск против США на 50 млрд долларов. Такую сумму он готов потребовать в качестве компенсации за санкции и незаконное преследование после победы в деле «США против «Конкорда», сообщает пресс-служба компании.

Заявление Евгения Пригожина Страница пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети ВКонтакте

По данным юридического издания Law&Crime, размещенным на ресурсе SCRIBD, Окружной суд округа Колумбия подтвердил необоснованность обвинений в адрес России и представителей компании «Конкорд» во вмешательстве в электоральные процессы США, полностью сняв обвинения с ответчика.

Постановление суда прокомментировал лично глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин через пресс-службу предприятия. По мнению бизнесмена, судебное решение в очередной раз подтвердило очевидную необоснованность обвинений. Тем не менее, подчеркнул Пригожин, судебное разбирательство ещё не завершено, так как США должны понести ответственность за необоснованное преследование.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд» против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов», — передает заявление Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Напомним, ранее окружной суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство стороны обвинения о прекращении уголовного процесса против фирм «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг». Последние обвинялись во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Американская прокуратура посчитала, что преследование «Конкорда» не отвечает интересам национальной безопасности США.