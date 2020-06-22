Белград, , 08:06 — REGNUM 21 июня в Сербии прошли парламентские выборы. В них приняли участие и албанцы из Прешевской долины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, эти выборы стали первыми, на которых албанцы выступили с единым списком кандидатов. Согласно предварительным результатам, албанцам удалось получить четыре места (из 250) в Народной скупщине Республики Сербия.

Албанское СМИ подчеркивает, что координацию шагов албанцев осуществлял Глава МИД Албании Гент Цакай, который за неделю до выборов провел встречу с политическими лидерами албанцев в Сербии. Это не первый случай, когда Тирана выступает координатором политического объединения албанцев в других странах. Прежде подобный сценарий был воспроизведен (и в куда более впечатляющих масштабах) в Северной Македонии в 2017 году.

В 2016 году почти все албанские политические силы в Сербии бойкотировали выборы в связи с недовольством существующей системой. Единственным албанским депутатом в сербской Народной скупщине стал Фатмир Хасани.

Читайте также: Тирана поддержит албанцев в долине Прешево в Сербии

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово выступают за присоединение сербской Прешевской долины к краю