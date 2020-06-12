Тирана, , 23:55 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай, совсем недавно заявлявший о том, что он «не желает комментировать вопрос о национальном воссоединении Прешевской долины с Косово» 12 июня нанес визит в один из населенных албанцами муниципалитетов Сербии Буяновац.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита дипломат провел встречу с председателями Национального албанского совета, в ходе которой обсуждалось положение албанцев долины и возможности для оказания им помощи Албанией, а также укрепления связи между Албанией и албанцами в Сербии.

Стороны договорились о создании конкретного плана сотрудничества в ключевых для албанцев долины секторах.

Напомним, на территории Прешевской долины в Сербии находятся три муниципалитета с преимущественно албанским населением — Прешево, Медведжа и Буяновац. Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи неоднократно заявлял, что данные территории войдут в состав края.

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