Москва, , 22:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран, победивших фашизм, «построить новую глобальную иерархию» на основе принципов, заложенных после Победы в 1945 году.

«Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее вместе» , — отметил Путин в статье, 18 июня опубликованной изданием The National Interest.

Путин отметил, что президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности».

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