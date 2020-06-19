Бишкек, , 16:48 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности страны прокомментировал появление в интернете скандальной фотографии, на которой министры и более 100 работников аппарата правительства нарушают установленные правительством санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Члены правительства, в нарушение всех требований о соблюдении масочного режима и безопасной дистанции, фотографируются и обнимаются. Такие действия сведут на нет все наши усилия», — возмутился киргизстанский лидер.

Глава государства потребовал наложить штрафы на всех высокопоставленных чиновников, запечатленных на скандальной фотографии с проводов бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

«Соответствующие меры должны быть приняты не в отношении рядовых сотрудников аппарата правительства. Они, как я полагаю, вышли по команде своих начальников. Вы все должны оплатить штраф», — подчеркнул Жээнбеков, обращаясь к министрам.

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