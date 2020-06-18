Бишкек, , 17:48 — REGNUM Пресс-секретарь главы правительства Киргизии опубликовал фотографию прощания с бывшим премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, на которой запечатлены свыше 100 чиновников. Люди на фото позируют без медицинских масок, тем самым нарушая установленные ими же самими санитарно-эпидемиологические нормы, передает «Kloop».

Среди участников групповой фотосессии оказался и новый глава правительства Кубатбек Боронов, который недавно жаловался на то, что население массово не соблюдает санитарные нормы — а именно, собираются в количестве более 50 человек, не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Пользователи киргизстанского сегмента соцсетей задаются вопросом — накажут ли за нарушение санитарных правил чиновников и работников аппарата правительства Киргизии, оказавшихся на дискредитирующей их фотографии.

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