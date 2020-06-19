Минск, , 13:14 — REGNUM Суверенитет и независимость Белоруссии важно сохранить. Об этом сегодня, 19 июня, заявил Александр Лукашенко, комментируя «дело «Белгазпромбанка» на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белоруссии. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Белоруссии (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

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«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Белоруссия — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил руководитель постсоветской республики.

Также сегодня, 19 июня генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в эфире государственного телевидения заявил, что генпрокуратура Белоруссии возбудила против Бабарико ещё одно дело — об участии в преступной организации, деятельность которой несла «угрозу национальной безопасности». Экс-банкир и его сын — глава избирательного штаба отца, помещены в сизо КГБ. Расследование ведёт Комитет госбезопасности Белоруссии.

Вчера, 18 июня спецслужбы Белоруссии задержали бывшего главу правления ОАО Белгазпромбанк» Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Бабарико. Экс-банкир считается главным конкурентом Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании.

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Москва не комментирует заявления Конюка, Лукашенко и других представителей официального Минска, обвиняющих Газпром и руководство Российской Федерации в причастности к уголовным преступлениям на территории Белоруссии. Ожидается, что сегодня, 19 июня, в Минск на переговоры к Лукашенко прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров.