Рига, , 23:05 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О прокуратуре», лишающие прокуроров иммунитета по административной ответственности. Об этом пишет 18 июня портал Lsm.lv.

В аннотации к поправкам сказано, что они принимаются одновременно с аналогичными поправками к закону «О суде», также отменяющими иммунитет судей к административной ответственности.

Поправки вступят в силу вместе с законом об Административной ответственности 1 июля 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О Латвийском флаге», существенно увеличивающие наказание за неправильное изготовление и распространение государственного символа.

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