Рига, , 17:41 — REGNUM Парламент Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О Латвийском флаге», существенно увеличивающие наказание за неправильное изготовление и распространение государственного символа. Об этом 18 июня пишет портал Lsm.lv.

По данным журналистов, вместо прежнего штрафа в 30 евро, теперь за это правонарушение штраф физическому лицу составит 125 евро, юридическому — 250 евро.

Государственный флаг Латвии в рамках экономической деятельности должен быть изготовлен в строгом соответствии с утверждёнными стандартами. Штрафы за данное правонарушение не превысят 700 евро.