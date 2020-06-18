Тегеран, , 10:19 — REGNUM Власти Ирана собираются укреплять свои отношения с Дамаском, не взирая на американские санкции в отношении Сирии. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Как и прежде, мы продолжим экономическое сотрудничество со стойким народом и правительством Сирии и, несмотря на санкции, укрепим экономические отношения», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, официальный представитель назвал санкции США против Сирии «экономическим терроризмом», так как, по словам Мусави, в условиях пандемии коронавируса они усугубят страдания сирийского народа и потому являются негуманными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан страны.