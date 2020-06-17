Москва, , 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что многие сирийцы и так оказались на грани выживания из-за прежних санкций США, а теперь их подвергают новым наказаниям. Ведь санкции, вводимые против отдельных компаний, в итоге рушат сирийскую экономику.

Комментируя так называемый акт Цезаря, якобы долженствующий защитить простых граждан, Захарова отметила, что он вредит именно этим простым гражданам Сирии.

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Напомним, акт Цезаря, начавший действовать с лета этого года, обложил санкциями сирийский экономический сектор, армию, зарубежных партнёров Дамаска. К тому же американский минфин сегодня, 17 июня, ввёл новые санкции против президента Сирии и его сторонников.

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