Москва, , 10:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции. Об этом 18 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

По словам одного из них, глава государства обратится к нации между 24 июня и 1 июля. По информации второго источника, среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. При этом голосовать на участках можно будет уже с 25 июня.

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