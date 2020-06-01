Клишас: механизм голосования по Конституции РФ учитывает зарубежный опыт
Механизм голосования по внесению поправок в Конституцию России вырабатывался с учётом передового отечественного и зарубежного опыта, заявил сенатор Андрей Клишас.
В ходе заседания 2 июня ЦИК РФ может рассмотреть изменение порядка голосования по изменениям в Конституцию РФ.
Голосование по Конституции растянут на неделю ради явки — мнение
Голосование по поправкам к Конституции России могут растянуть на неделю, чтобы, насколько это возможно, повысить явку. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал известный петербургский политолог и политтехнолог Александр Ершов.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по изменениям к Конституции РФ 1 июля.
«Ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды», — сказал Собянин.
Жириновский прогнозирует высокую явку при плебисците
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует хорошую явку при голосовании по поправкам в Конституцию.
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
Миронов: роль голосования по поправкам в Конституцию очень важна
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на необходимость особой организации голосования по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
Спикер ЗС Петербурга доволен переносом голосования по Конституции на 1 июля
Провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля было бы самым «оптимальным» вариантом. Такого мнения придерживается спикер петербургского парламента, главный региональный единоросс Вячеслав Макаров.
Володин: время показало своевременность поправок в Конституцию
Время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Памфилова предложила организовать мобильные участки для голосования
Граждане смогут проголосовать по поправкам в Конституцию как в закрытых помещениях для голосования, так и на мобильных участках возле таких помещений.
«Темп прироста снизился в 13 раз» — Попова о коронавирусе в России
Россия прошла наиболее острую фазу развития эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на рабочем совещании с президентом России.
На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма. Безусловно. Во-вторых, темп прироста на сегодняшний день снижается и снижается значительно. И с момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз. В среднем по стране составляет порядка 2%», — заявила Попова.
1 июля — выходной. Принят график голосования по поправкам в Конституцию
Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Песков: 1 июля будет выходным днём
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию России — будет выходным днем.
Путин: главы регионов должны содействовать организации голосования
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главы субъектов Федерации должны содействовать организации голосования по поправкам в Конституцию России.
Путин: надеюсь на активное голосование граждан по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин надеется на активность граждан в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом российский президент заявил 1 июня на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.
«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», — сказал Владимир Путин.
Глава ЦИК рассказала о мерах безопасности на участках для голосования
Всем членам избирательной комиссии повсеместно будет проведено тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом голосования.
Парад Победы с голосованием по Конституции смешивать недопустимо — Путин
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию России не должны проходить в один день. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.
«Многие юристы считают, что 30 дней состоялись и нам нет необходимости назначать срок в ещё 30 дней. У меня на этот счёт своё мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям — и в этом смысл того, что сделал законодатель, принимая соответствующий закон, — дать возможность людям всё-таки сосредоточиться именно на поправках в Основной закон», — заявил Путин.
Электронное голосование по Конституции пройдет в 2−3 регионах — Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронного голосование по поправкам в Конституцию России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация.
Интерес граждан к поправкам в Конституцию вырос на фоне эпидемии — Клишас
Информированность граждан России о поправках в Конституцию на фоне эпидемии лишь растёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на рабочем совещании с президентом России.
«Обнаружили такую очень интересную вещь: информированность о содержании поправок среди наших граждан очень значительно возросла вот за эти два с половиной месяца. Это при том, что, конечно же, по объективным причинам, в общем-то, информационное пространство у нас в первую очередь было занято о борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Клишас.
По поправкам в Конституцию нельзя будет проголосовать по почте — ЦИК
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при голосовании по поправкам в Конституцию России голосовать по почте будет нельзя.
Безопаснее чем в магазин. Памфилова о голосовании по изменению Конституции
Голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ будет организовано в расчете на максимальную безопасность граждан от заражения коронавирусом, заявила 1 июня председатель Центризбиркома Элла Памфилована встрече рабочей группы и президентом России Владимиром Путиным.
По её словам, процесс голосования по изменениям Конституции РФ будет организован на таком уровне, что это будет безопаснее, чем посещение магазина.
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Центризбиркома Элля Памфиловой о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, «если это не будет мешать ЕГЭ».
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о решении отказаться от идеи голосования по почте. Голосование, по её словам, состоится как на избирательных участках, так и вне их, а также на мобильных участках. Памфилова отметила, что процесс голосования по изменениям в Конституцию будет «безопаснее, чем поход в магазин».
Поправки абсолютно востребованы условиями сегодняшней жизни — Путин
Практика показывает, что изменения в Конституцию давно назрели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.
«Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до поправок в Конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе и рабочей группой, — они востребованы. Просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни», — заявил Путин.
Памфилова: голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила, чтобы голосование по поправка в Конституцию России длилось шесть дней.
Хабриева рассказала, какие изменения в Конституцию хотят граждане
Согласно опросам, граждане России выражают практически абсолютную поддержку поправкам в Конститцию, связанным с доступностью медицинской помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.
«Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают именно поправки, которые связаны с качеством и доступностью медицинской помощи. Более 95% респондентов дали положительный ответ именно на этот вопрос», — заявила Хабриева.
Глава ЦИК предложила 1 июля провести голосование по Конституции России
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает 1 июля «оптимальным днём» для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию России.
«Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь» — Хабриева
Конституционные поправки ещё не приняты, но уже определяют ход нормативно-правовой работы в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.
«Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, когда правовой феномен, если хотите, поправки ещё не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства. Особенно социального законодательства», — заявила Хабриева.
Путин: на голосовании по Конституции экономить не будем
На проведении голосования по поправкам к Конституции России власти экономить не будут — Путин.
России нужен современный федеральный закон о науке — Хабриева
Действующий в России с 1996 года федеральный закон о науке и не позволяет реализовать научно-исследовательский потенциал в страны, в том числе по части борьбы с эпидемиологическими вызовами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.
«Нужен современный федеральный закон о науке, потому что действующий с 1996 года закон во многом утратил свой позитивный регуляторный потенциал. Но если не будет должной конституционной опоры, не будет и надлежащего правового регулирования и ожидаемого прорыва», — заявила Хабриева.
Согласно предварительному предложению ЦИК РФ, голосование по изменениям в Конституцию РФ будет длиться семь дней.
Пандемия показала востребованность поправок в Конституцию — Хабриева
Необходимость реформы система здравоохранения, в том числе с помощью внесения поправок в Основной закон, стала очевидна в свете пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.
«Хочу напомнить, как настойчиво предлагал доктор Рошаль в нашей рабочей группе конституционную поправку о единых правовых основах системы здравоохранения. Это было поддержано, и вот мы теперь понимаем, что такая донастройка национальной системы управления здравоохранения создаёт новые возможности для функциональной скоординированности всех медицинских служб, органиаций», — заявила Хабриева.
Путин: «Мы перенесли дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что были идеи провести голосование по изменениям в Конституцию РФ 24 июня — в один день с проведением парада Победы, — однако в то же время отметил, что «не нужно ничего смешивать».
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оптимальным днём голосования по изменениям в Конституцию РФ было бы 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необхолимости «отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса» в рамках проведения голосования.