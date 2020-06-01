Президент РФ Владимир Путин 1 июня проводит встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ. В частности, в ходе встречи глава государства заявил, что ряд новых поправок в Конституцию РФ уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале июня российский лидер назовёт новую дату проведения голосования по изменениям в Конституцию РФ. Прежняя дата, напомним, была перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

О том, когда состоится голосование по изменениям в Конституцию и как будет проходить подготовка к нему, рассказывает ИА REGNUM.

Иссак Левитан. Буря. Дождь. 1899