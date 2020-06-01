1 Июня
 
22:03

Конституция. Иван Шилов © ИА REGNUM

21:43

Клишас: механизм голосования по Конституции РФ учитывает зарубежный опыт

Механизм голосования по внесению поправок в Конституцию России вырабатывался с учётом передового отечественного и зарубежного опыта, заявил сенатор Андрей Клишас.

21:34

В ходе заседания 2 июня ЦИК РФ может рассмотреть изменение порядка голосования по изменениям в Конституцию РФ.

21:12

Конституция РФ. Константин Чепрасов © ИА Красная Весна

20:32

Голосование по Конституции растянут на неделю ради явки — мнение

Голосование по поправкам к Конституции России могут растянуть на неделю, чтобы, насколько это возможно, повысить явку. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал известный петербургский политолог и политтехнолог Александр Ершов.

20:24

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение о проведении голосования по изменениям к Конституции РФ 1 июля.

«Ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды», — сказал Собянин.

20:09

Конституция РФ. Константин Чепрасов © ИА Красная Весна

18:51

Жириновский прогнозирует высокую явку при плебисците

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует хорошую явку при голосовании по поправкам в Конституцию.

18:47

Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

18:23

Миронов: роль голосования по поправкам в Конституцию очень важна

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на необходимость особой организации голосования по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

18:17

Спикер ЗС Петербурга доволен переносом голосования по Конституции на 1 июля

Провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля было бы самым «оптимальным» вариантом. Такого мнения придерживается спикер петербургского парламента, главный региональный единоросс Вячеслав Макаров.

17:46

Володин: время показало своевременность поправок в Конституцию

Время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

17:18

Памфилова предложила организовать мобильные участки для голосования

Граждане смогут проголосовать по поправкам в Конституцию как в закрытых помещениях для голосования, так и на мобильных участках возле таких помещений.

17:14

«Темп прироста снизился в 13 раз» — Попова о коронавирусе в России

Россия прошла наиболее острую фазу развития эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на рабочем совещании с президентом России.

На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма. Безусловно. Во-вторых, темп прироста на сегодняшний день снижается и снижается значительно. И с момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился сегодня уже в 13 раз. В среднем по стране составляет порядка 2%», — заявила Попова.

17:14

1 июля — выходной. Принят график голосования по поправкам в Конституцию

Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию в период с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявляется выходным днем, заявил 1 июня сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников по итогам встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

17:09

Песков: 1 июля будет выходным днём

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что 1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию России — будет выходным днем.

17:03

Путин: главы регионов должны содействовать организации голосования

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главы субъектов Федерации должны содействовать организации голосования по поправкам в Конституцию России.

17:03

Путин: надеюсь на активное голосование граждан по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин надеется на активность граждан в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом российский президент заявил 1 июня на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

«Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», — сказал Владимир Путин.

16:59

Глава ЦИК рассказала о мерах безопасности на участках для голосования

Всем членам избирательной комиссии повсеместно будет проведено тестирование на коронавирусную инфекцию перед началом голосования.

16:56

Парад Победы с голосованием по Конституции смешивать недопустимо — Путин

Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию России не должны проходить в один день. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.

«Многие юристы считают, что 30 дней состоялись и нам нет необходимости назначать срок в ещё 30 дней. У меня на этот счёт своё мнение есть, которое заключается в том, что нужно дать возможность людям — и в этом смысл того, что сделал законодатель, принимая соответствующий закон, — дать возможность людям всё-таки сосредоточиться именно на поправках в Основной закон», — заявил Путин.

16:54

Электронное голосование по Конституции пройдет в 2−3 регионах — Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что электронного голосование по поправкам в Конституцию России может пройти только в двух-трех регионах, если позволит ситуация.

16:49

Интерес граждан к поправкам в Конституцию вырос на фоне эпидемии — Клишас

Информированность граждан России о поправках в Конституцию на фоне эпидемии лишь растёт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на рабочем совещании с президентом России.

«Обнаружили такую очень интересную вещь: информированность о содержании поправок среди наших граждан очень значительно возросла вот за эти два с половиной месяца. Это при том, что, конечно же, по объективным причинам, в общем-то, информационное пространство у нас в первую очередь было занято о борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил Клишас.

16:47

По поправкам в Конституцию нельзя будет проголосовать по почте — ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при голосовании по поправкам в Конституцию России голосовать по почте будет нельзя.

16:42

Безопаснее чем в магазин. Памфилова о голосовании по изменению Конституции

Голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ будет организовано в расчете на максимальную безопасность граждан от заражения коронавирусом, заявила 1 июня председатель Центризбиркома Элла Памфилована встрече рабочей группы и президентом России Владимиром Путиным.

По её словам, процесс голосования по изменениям Конституции РФ будет организован на таком уровне, что это будет безопаснее, чем посещение магазина.

16:42

Путин одобрил проведение голосования по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Центризбиркома Элля Памфиловой о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию 1 июля.

16:42

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 1 июля можно считать согласованной датой голосования, «если это не будет мешать ЕГЭ».

16:41

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о решении отказаться от идеи голосования по почте. Голосование, по её словам, состоится как на избирательных участках, так и вне их, а также на мобильных участках. Памфилова отметила, что процесс голосования по изменениям в Конституцию будет «безопаснее, чем поход в магазин».

16:41

Поправки абсолютно востребованы условиями сегодняшней жизни — Путин

Практика показывает, что изменения в Конституцию давно назрели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании.

«Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до поправок в Конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались в том числе и рабочей группой, — они востребованы. Просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни», — заявил Путин.

16:38

Памфилова: голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила, чтобы голосование по поправка в Конституцию России длилось шесть дней.

16:38

Хабриева рассказала, какие изменения в Конституцию хотят граждане

Согласно опросам, граждане России выражают практически абсолютную поддержку поправкам в Конститцию, связанным с доступностью медицинской помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают именно поправки, которые связаны с качеством и доступностью медицинской помощи. Более 95% респондентов дали положительный ответ именно на этот вопрос», — заявила Хабриева.

16:37

Глава ЦИК предложила 1 июля провести голосование по Конституции России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает 1 июля «оптимальным днём» для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию России.

16:35

«Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь» — Хабриева

Конституционные поправки ещё не приняты, но уже определяют ход нормативно-правовой работы в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь. И мы наблюдаем такое уникальное явление, когда правовой феномен, если хотите, поправки ещё не вступили в силу, но они уже определяют содержательное наполнение законодательства. Особенно социального законодательства», — заявила Хабриева.

16:31

Путин: на голосовании по Конституции экономить не будем

На проведении голосования по поправкам к Конституции России власти экономить не будут — Путин.

16:29

России нужен современный федеральный закон о науке — Хабриева

Действующий в России с 1996 года федеральный закон о науке и не позволяет реализовать научно-исследовательский потенциал в страны, в том числе по части борьбы с эпидемиологическими вызовами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Нужен современный федеральный закон о науке, потому что действующий с 1996 года закон во многом утратил свой позитивный регуляторный потенциал. Но если не будет должной конституционной опоры, не будет и надлежащего правового регулирования и ожидаемого прорыва», — заявила Хабриева.

16:29

Согласно предварительному предложению ЦИК РФ, голосование по изменениям в Конституцию РФ будет длиться семь дней.

16:27

Пандемия показала востребованность поправок в Конституцию — Хабриева

Необходимость реформы система здравоохранения, в том числе с помощью внесения поправок в Основной закон, стала очевидна в свете пандемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева на рабочем совещании с президентом России.

«Хочу напомнить, как настойчиво предлагал доктор Рошаль в нашей рабочей группе конституционную поправку о единых правовых основах системы здравоохранения. Это было поддержано, и вот мы теперь понимаем, что такая донастройка национальной системы управления здравоохранения создаёт новые возможности для функциональной скоординированности всех медицинских служб, органиаций», — заявила Хабриева.

16:26

Путин: «Мы перенесли дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, исходя из главного приоритета — сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого».

16:24

Президент РФ Владимир Путин заявил, что были идеи провести голосование по изменениям в Конституцию РФ 24 июня — в один день с проведением парада Победы, — однако в то же время отметил, что «не нужно ничего смешивать».

16:22

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оптимальным днём голосования по изменениям в Конституцию РФ было бы 1 июля.

16:22

Президент РФ Владимир Путин заявил о необхолимости «отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса» в рамках проведения голосования.