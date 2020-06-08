Брюссель, , 23:53 — REGNUM Почти 40 сотрудников полиции получили ранения в результате беспорядков и погромов, в которые переросла акция протеста против расизма и произвола полиции в Брюсселе. Об этом 8 июня сообщает телеканал RTBF.

В акции протеста против расовой дискриминации возле Дворца правосудия в центре Брюсселя приняли участие около десяти тысяч человек. Акция была санкционирована властями Бельгии, несмотря на ограничения в связи с эпидемией коронавируса. Сначала акция проходила мирно, но затем часть агрессивно настроенных участников переместилась на улицы квартала Матонж, где проживают, в основном, выходцы из африканских стран.

Собравшаяся толпа начала громить дорогие бутики в районе Туазон д'Ор. В результате столкновений пострадали 37 сотрудников полиции. Для взятия ситуации под контроль полиция была вынуждена применить водомёты.

Были задержаны 239 нарушителей, однако все они позднее были отпущены после составления протокола об административном правонарушении. Обвинение в краже было предъявлено только одному человеку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 35 полицнейских, пострадавших в результате столкновений в ходе акции протеста против расизма в Лондоне.

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