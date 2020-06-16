Минск, , 19:43 — REGNUM Объём ВВП Белоруссии в текущих ценах за январь — май составил 51 млрд белорусских рублей ($21,250 млрд), или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января — мая 2019 года. Об этом сегодня, 16 июня проинформировал Национальный статистический комитет республики.

Индекс-дефлятор ВВП в январе — мае по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 104,2%. Объём промпроизводства снижен на 3,9%.

«В январе — мае 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 43,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню января — мая 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 98,3%, «Обрабатывающая промышленность» — 95,9%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 97% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 101%», — сказано в официальном сообщении.

По данным Белстата, объём сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий за пять месяцев составил 5,2 млрд бел.руб. (+ 4,1% к аналогичному прошлогоднему уровню).

Напомним, по утверждённому Александром Лукашенко официальному прогнозу на 20 202 год ВВП постсоветской республики должен вырасти на 2,8%. МВФ и белорусские независимые эксперты ещё в прошлом году указывали на неадекватность такого прогноза, ожидая падения белорусской экономики до 6% по итогам нынешнего года.

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