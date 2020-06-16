Москва, , 12:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в Москве переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.

Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом переговоры Лаврова с Зарифом будут первыми за последние три месяца с участием представителей прессы, так как ранее из-за SARS-CoV-2 все встречи главы МИД РФ проводились в формате видеосвязи или в режиме онлайн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прилетел в Москву.