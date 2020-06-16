Москва, , 10:42 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прилетел в Москву. Об этом 16 июня сообщает РИА Новости.

Также сообщается, что борт с главой иранского МИД приземлился во московском аэропорту «Внуково-3».

Кроме этого, известно, что Зариф прибыл в Москву из Анкары, где в ходе обсуждений со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу также затронул вопросы о подготовке саммита по Сирии в астанинском формате.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июня спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация и двусторонние отношения России и Ирана станут темами обсуждения 16 июня в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Джавадом Зарифом.