Барселона, Испания, , 17:24 — REGNUM Снос памятника Христофору Колумбу в Барселоне (Испания) недопустим, заявила глава города Ада Колау, передаёт 15 июня RAC-1.

Градоначальник назвала монумент «частью памяти Барселоны». Она предложила сохранить памятник, хотя при этом нужно сделать так, чтобы туристы смогли прочитать поясняющую открытие Колумба информацию.

Имеется в виду поясняющая доска, которую следует добавить к памятнику. Или информацию об открытии Колумба следует разместить на стендах рядом с монументом, отметила Колау.

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Напомним, Колумб попал в опалу на волне сносов памятников, которые последовали за расовыми беспорядками в США. Памятники Колумбу уже снесли в двух американских городах — Бостоне и Сент-Поле.

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