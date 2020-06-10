Бостон, США, , 18:40 — REGNUM Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу был осквернён протестующими против расизма и полицейского произвола в американском городе Бостоне в штате Масачусетс. Об этом 10 июня сообщило издание CBS Boston.

Нападение на памятник, установленный в парке города Бостона, одного из старейших городов в США, произошло в ночь на 10 июня. Протестующие оторвали статуе голову и закинули её в кусты рядом с монументом.

Протестующие считают, что Колумб был расистом, его осуждают за жестокое обращение с коренными жителями Америки. Кроме того, мореплавателя критикуют за то, что он положил начало трансатлантической работорговли.

На волне протестов начали звучать предложения против празднования Дня Колумба в октябре, его предлагается заменить Днём коренных народов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сносе памятника Колумбу в американском городе Ричмонде в штате Виргиния. Здесь протестующие обвязали памятник верёвками и сбросили его с постамента в озеро. На постаменте была установлена таблчка с надписью «Колумб — символ геноцида»

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