Рабат, , 09:50 — REGNUM Успешная операция на сердце была проведена королю Марокко Мохаммеду VI 14 июня. Об этом 15 июня сообщает местное агентство Maghreb Arabe Press (МАР) со ссылкой на заявление медиков.

По информации источника, марокканский король поступил в клинику с нарушениями сердечного ритма.

«Операция была полностью успешная, как и предыдущая, которая была проведена 26 февраля 2018 года в Париже», — говорится в приводимом заявлении и уточняется, что в результате операции у короля страны был восстановлен нормальный сердечный ритм.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Марокко 9 июня приняли решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 10 июля.