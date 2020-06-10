Рабат, , 01:30 — REGNUM Власти Марокко 9 июня приняли решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 10 июля. Об этом сообщает информационный портал 360.

В заявлении правительства отмечается, что в каждой из провинций королевства в зависимости от ситуации с распространением коронавируса «допускается постепенное ослабление ограничительных мер».

Ожидается, что во время выступления в парламенте, намеченного на 10 июня, премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи сообщит подробности о возможном ослаблении в стране ограничительных мер.

По информации портала, правительство Марокко первоначально планировало продлить режим чрезвычайного санитарного положения до 8 августа. Тем не менее, после продолжительных дебатов было решено пока ограничиться его продлением до 10 июля.

Напомним, Марокко является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Африки — в королевстве подтверждены 8437 случаев заражения новым коронавирусом и 210 смертей от заболеваний, с ним связанных.

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