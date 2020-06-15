Санкт-Петербург, , 00:15 — REGNUM С понедельника, 15 июня, в Санкт-Петербурге перестаёт действовать целый комплекс запретов и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако губернатор Александр Беглов предупредил, что «вирус никуда не делся», и петербуржцам «придется приобрести новые социальные привычки».

Отдыхающие на Деревянной набережной на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожанам при соблюдении ряда условий разрешили посещение парикмахерских, бань, мебельных магазинов вне ТЦ и ТРЦ, риэлтерских и рекрутинговых агентств, некоторых предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту самокатов и велосипедов.

В список организаций, которым разрешено открыться утром в понедельник, помимо перечисленных выше, также включены фотомастерские, фотостудии и фотоателье, библиотеки и архивы (по предварительной записи). Продолжить тренировки разрешили профессиональным спортсменам.

По прежнему под запретом — работа торговых и торгово-развлекательных центров, театров и кинотеатров, спорткомплексов, бассейнов и фитнес-центров, оказание косметических услуг и другие виды деятельности.

Зато с 15 июня в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах. Напомним, с 8 июня в Петербурге открылись непродовольственные магазины, имеющие отдельный вход с улицы.

При этом губернатор Петербурга считает, что «не стоит обманываться первыми результатами карантинных мер», потому что «болезнь мало изучена и коварна».

«Нам всем придется приобрести новые социальные привычки, среди которых — безопасная дистанция и применение в быту средств индивидуальной защиты. Даже в периоды относительного эпидемического благополучия», — такую запись оставил Александр Беглов на своей странице в соцсети.

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Напомним, за субботу, 13 июня, в Петербурге выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зафиксирован 20 561 случай заражения. От COVID-19 скончались 597 человек. Выздоровели 9677 человек.

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