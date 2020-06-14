Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили только 256 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 14 июня оперативный штаб.

Таким образом на протяжении последней недели статистически демонстрируется снижение по числу новых случаев заражения. Всего в городе за время пандемии зафиксировали 20 тыс. 561 случай.

Почти на 10 тыс. тестов от максимального суточного показателя сократилось количество проведенных обследований на коронавирус за последние 24 часа — всего 15 тыс. 405 тестов. Под медицинским наблюдением находится 3 тыс. 817 человек, из них 92 — в обсерваторе, 752 — на самоизоляции.

За сутки власти также признали еще 28 смертей от COVID-19. Когда именно наступили последние летальные исходы, не уточняется. Всего за время пандемии в городе подтвердили 597 летальных случаев COVID-19.

Выздоровело за время пандемии 9 тыс. 677 петербуржцев, из них 116 — за последние сутки.

Напомним, с 15 июня в Петербурге объявили послабления режима «карантина»: возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани, некоторые другие организации из сферы услуг, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Во многие из заведений удастся попасть только по предварительной записи. Продолжают работать магазины промтоваров с отдельным входом, расположенные вне торговых центров.