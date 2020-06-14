Киев, , 07:52 — REGNUM Коронавирус выявили у депутата от фракции «Слуга народа» Максима Перебийноса, сообщил 13 июня на своем telegram-канале депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«COVID-19 заболел нардеп от Слуги Народа Максим Перебийнос», — написал он.

Напомним, ранее журналисты украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины сообщили, что вечером 12 июня стало известно о заражении коронавирусом министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, а также по информации украинских telegram-каналов известно о заражении советника президента Украины Руслана Демченко. Позже данную информацию опровергли в пресс-службе администрации Владимира Зеленского.

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12 июня о заражении коронавирусом заявила супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская. В связи с данным обстоятельством президент Украины перешел на особый режим работы. Результат теста на коронавирус Владимира Зеленского отрицательный.