Киев, , 14:23 — REGNUM На Украине коронавирус выявили у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает 13 июня украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Также журналисты отметили, что согласно данным украинских telegram-каналов коронавирусом заразился советник президента Украины Руслан Демченко.

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Журналисты издания напомнили, что накануне, 12 июня и Резников, и Демченко находились в Париже в составе украинской делегации, где встречались с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

О том, что чиновники инфицированы коронавирусом стало известно вечером 12 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что заразилась коронавирусом.