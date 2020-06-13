Киев, 13 июня 2020, 20:26 — REGNUM У посетивших Францию представителей офиса президента Украины и правительства, которые сдали ПЦР-тесты, не выявили коронавирус. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе администрации главы украинского государства.
«Украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении. — … Результаты тестов были отрицательными».
Напомним, 13 июня украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Украины сообщило, что на Украине коронавирус якобы выявили у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
Также журналисты отмечали, что коронавирусом заразился, согласно данным украинских telegram-каналов, советник президента Украины Руслан Демченко.
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