Москва, , 10:13 — REGNUM Проект распоряжения о финансовой поддержке медработников, которые принимают участие в борьбе с распространением коронавируса, помогая заболевшим гражданам, одобрило на заседании 11 июня правительство России. Об этом 12 июня сообщается на правительственном сайте.

В сообщении указывается, что принятие данного проекта распоряжения даст возможность осуществления финансовой поддержки данных медицинских работников и лицам, входящим в группу риска.

Также уточняется, что средства на данные цели будут переданы федеральным бюджетом в бюджеты субъектов России из резервного фонда правительства страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в правительстве России могут рассмотреть вопрос о временном снятии ограничения на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки бизнеса в 2020 году.