Москва, , 06:24 — REGNUM В Правительстве России могут рассмотреть вопрос о временном снятии ограничения на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки бизнеса в 2020 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время видеоконференции с бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей по обсуждению общенационального антикризисного плана.

«Это (перенос убытков 2020 года на будущие периоды — ред.) возможно, в принципе, давайте попробуем это сделать. Я только попросил Минфин уже оценить доходы, которые выпадают из-за этой операции», — сказал он.

Добавим, по действующему Налоговому кодексу РФ предприятия могут уменьшать налоговую базу, учитывая до 50% убытков, полученных в предыдущем периоде. На фоне экономического кризиса и сложной эпидемиологической ситуации бизнес попросил снять ограничение на перенос убытков.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис, используя который представители бизнеса смогут получить данные о возможных налоговых льготах.

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