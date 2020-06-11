Хельсинки, , 11:44 — REGNUM Власти Финляндии обновят 11 июня рекомендации по зарубежным поездкам своих граждан, передает телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве.

Так, будет предложено разрешить туризм в Эстонию, Латвию, Литву, а также Данию, Норвегию и Исландию.

«Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон надеется, что ограничения на поездки в Шенгенскую зону будут сняты к концу июля этого года. В то же время министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало заявила, что правительство ее страны сформулирует свою позицию по данному вопросу в течение следующей недели.

Читайте также: В Финляндии прокомментировали возможность открытия границ