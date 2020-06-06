Хельсинки, , 09:15 — REGNUM Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон надеется, что ограничения на поездки в Шенгенскую зону будут сняты к концу июля этого года. В то же время министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало заявила, что правительство ее страны сформулирует свою позицию по данному вопросу в течение следующей недели. Об этом 5 июня сообщило финское издание Svenska Yle.

Напомним, что, по словам еврокомиссара Ильвы Юханссон, в настоящее время чиновниками Европейского союза предпринимаются попытки ослабить ограничения на въезд в Шенгенскую зону уже с 15 июня. Однако министр Охисало не верит, что Финляндия сможет отменить все действующие ограничения на международные поездки.

Тем не менее, она пообещала, что к середине июня у правительства Финляндии на столе будет лежать готовый план по ослаблению ограничений при пересечении государственной границы. Согласно заявлению министра, для властей Финляндии важно иметь представление о том, какова эпидемиологическая ситуация с коронавирусом за пределами Европейского союза, прежде чем принять они примут решение об открытии своих границ.

«Мы должны быть в состоянии сказать, какова ситуация в разных странах. У нас не всегда есть четкое представление об этом. Конечно, наши органы здравоохранения пытаются собирать данные со всего мира, но это не всегда так просто», — заявила министр.