Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Горсовет Вашингтона 9 июня единогласным решением одобрил реформу полиции, вызванную массовыми протестами после смерти чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Принятые изменения, пока ещё временные на 90 дней, предполагают запрет на применение резиновых пуль и слезоточивого газа для разгона демонстрантов, а также на использование полицейскими удушающего приёма при задержании. Также городские власти будут обязаны в течение 72 часов обнародовать имена совершивших дисциплинарные проступки полицейских и опубликовать записи с видеокамер, размещённых на униформе проштрафившегося. Отмечается, что принятый законопроект предполагает лишить полицейские профсоюзы допуска к рассмотрению дисциплинарных дел.

После того, как истекут 90 дней, новые нормы повторным голосованием могут быть продлены ещё на 225 дней. Для окончательного принятия законопроекта потребуется проведение публичных слушаний и финального голосования.

По сообщению газеты, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее призвала Совет не спешить с принятием этого решения, проведя сначала публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр поддерживает введение в стране запрета на применение полицейскими удушающих захватов.

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