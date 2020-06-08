Олбани, США, , 21:56 — REGNUM Удушающий приём при задержании подпадёт под запрет на территории американского штата Нью-Йорк, сообщил 8 июня журналистам губернатор Эндрю Куомо.

Глава штата рассказал о том, что работа полиции в Нью-Йорке будет реформирована. Помимо запрета удушающего приёма при задержании будут выведены в публичную плоскость дисциплинарные взыскания служителей правопорядка.

Доступность данных сотрудников полиции станет такой же, как у обычных людей. Если против сотрудника полиции будет начато расследование, генпрокурор будет выступать как независимый прокурор.

Все эти меры были обговорены с депутатами штата, так что теперь изменения будут внесены в законы, которые Куомо обещал подписать без промедления.

Читайте также: Губернатор Калифорнии запретил обучать полицейских удушающим приёмам

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на удушающий приём при задержании уже введён запрет в некоторых субъектах США, в частности в Миннеаполисе — городе, где из-за применения такого приёма полицейским погиб человек (Джордж Флойд).

Читайте подробнее: Горсовет Миннеаполиса запретил полицейским применять удушающие приёмы

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат полицейского в деле Флойда: он делал то, что считал правильным