Иньчуань, Китай, , 05:56 — REGNUM Партия медицинской помощи была предоставлена правительством Нинся-Хуйэского автономного района на северо-западе Китая Марокко, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Помощь вышла из города Иньчуань в Нинся 8 июня и направилась в область Касабланка — Сеттат в Марокко для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Поставки включают в себя 2000 медицинских масок, 25 тыс. хирургических масок и 2000 личных защитных костюмов, сообщили местные источники.

В настоящее время Нинся выделила медицинских поставок восьми городам мире, с которыми у этого китайского региона выстроены дружеские отношения. Касабланка — Сеттат является одной из самых сильно-пострадавших областей Марокко от эпидемии нового коронавируса. Дружеские отношения с ним были заключены у Нинся в январе 2006 года.