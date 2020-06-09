Москва, , 17:49 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, третий срок. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину сегодня, 9 июня, в ходе общения в режиме видеоконференции.

Глава региона попросил Владимира Путина поддержать намерение принять участие в сентябрьских выборах губернатора Ростовской области. При этом, если земляки окажут доверие, Василий Голубев «приложит все усилия, чтобы их оправдать».

По итогам доклада донского губернатора глава государства сказал:

«У вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — сказал президент России, обращаясь к Василию Голубеву.

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Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM о перспективах работы Василия Голубева в новом губернаторском сроке.

«Поддержка Василия Голубева президентом РФ, особенно в такие непростые времена, как пандемия — это в первую очередь оценка ситуации, оценка того, насколько он нужен на своем месте. Именно по этому делаются выводы по обновлению, замене губернатора, или по продолжению его работы», — рассказал политолог.

«Конечно, важный вопрос состоит в том, что продолжение. сохранение полномочий мы видим сейчас во многих регионах. Сегодня это губернаторы «созыва» 2015 года показывают достаточно высокий уровень эффективности. Это и Татарстан, и Костромская область, например. Но мы видим и продолжение кадровой политики государства, в том плане, что и внутриполитический блок, и президент, обозначили, что очень важен именно политический элемент, что решения будут основываться не на эмоциях, а на KPI. И то, что сегодня губернаторы выполняют эти KPI, связанные как с экономическим, так и социальным блоком, тогда они обеспечены и поддержкой федеральных органов власти», — подчеркнул он.

«И мы видим, что сложилась некая система оценки, и эта система оценки в первую очередь влияет на продолжение, или прекращение полномочий губернатора», — завершил свой комментарий Константин Комков.