Ново-Огарево, Московская область, , 14:48 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен баллотироваться на пост главы региона на новый, третий срок. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину сегодня, 9 июня, в ходе общения в режиме видеоконференции.

Глава региона попросил Путина поддержать намерение принять участие в сентябрьских выборах губернатора Ростовской области. При этом, если земляки окажут доверие, Голубев «приложит все усилия, чтобы их оправдать».

По итогам доклада донского губернатора глава государства сказал:

«У вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», — сказал президент России, обращаясь к Голубеву.

ИА REGNUM напоминает, что Василий Голубев был назначен главой администрации Ростовской области в 2010 году. 13 сентября 2015 года избран губернатором Ростовской области, набрав на выборах более 78% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Голубев не исключил своего участия в предстоящих в 2020 году губернаторских выборах. Он назвал условия, при соблюдении которых он готов продолжать работать.

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