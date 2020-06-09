Москва, , 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен принять участие в публичном мероприятии 12 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно. На 12 число запланировано публичное мероприятие. Мы своевременно вас проинформируем о том, что это будет», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшаяся рабочая неделя будет для жителей России короткой и продлится с 8 по 11 июня. Ещё один нерабочий день к выходным добавится по случаю празднования Дня России, который отмечается в стране 12 июня.

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