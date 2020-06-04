Москва, , 10:13 — REGNUM Пятница, 12 июня, будет выходным днём в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.

Там также напомнили, что ещё один выходной будет 24 июня, в день парада Победы, при этом, поскольку он не считается праздничным, сокращение рабочего времени накануне на час не предусматривается: «Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается. При этом работникам, оплачиваемым сдельно, за указанный нерабочий день выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя».