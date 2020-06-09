Каир, , 11:45 — REGNUM Сообщения о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара основываются на подтасованной информации, заявил 9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетскому изданию Al Ahram.

«Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара», — сказал он, добавив, что достоверность целого ряда «фактов» невозможно доказать.

Напомним, в СМИ США и Европы активно обсуждается тема присутствия «российских наёмников из ЧВК Вагнера» в Ливии и их участия в боях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Ливии продолжается гражданская война. В начале этой войны свержение и убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи было осуществлено при прямом военном вмешательстве США и стран НАТО.

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