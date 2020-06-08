Москва, , 19:58 — REGNUM Известные люди считают бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» «настоящими патриотами и героями своей страны». Так, главный редактор русского Esquire Сергей Минаев в ходе эфира с Тиной Канделаки назвал «вагнеровцев» «героями нашего времени». Ранее он говорил, что у частной военной кампании есть «свой мир с бездной собственных смыслов».

Слова Минаева вновь привлекли внимание к ЧВК «Вагнер». Ряд военно-политических телеграм-каналов поддержали главреда русского Esquire. О «вагнеровцах» также писали авторы, освещающие события в ЛДНР. Например, ополченец Луганской Народной Республики Владлен Татарский считает бойцов ЧВК «Вагнера» патриотами.

Депутат Московской городской думы Андрей Медведев тоже поддерживает российских добровольцев. По его мнению, только благодаря им в России нет терактов, ведь они мужественно сражались с террористами на дальних рубежах. Медведев подчеркнул, что людям все равно, «чья пуля остановила боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глава фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин уверен, что бойцы «Вагнера» готовы отстаивать интересы страны в любой точке мира. По его словам, именно это стало причиной полномасштабной информационной кампании против «вагнеровцев», сражавшихся в Донбассе и САР.

Коровин отметил, что Запад перекладывает собственные провалы на Ближнем Востоке на ЧВК «Вагнера». «С нашей точки зрения, качества ЧВК «Вагнер» — это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм», — добавил он.

Напомним, ЧВК «Вагнер» участвовала в событиях на Украине, защищая население Донбасса, а также внесла серьезный вклад в уничтожение сил «Исламского государства» в Сирийской Арабской Республике.

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