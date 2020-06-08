Токио, , 08:43 — REGNUM Министерства иностранных дел стран «Группы семи» работают над совместным документом, связанным с ситуацией в Гонконге. В нём предполагается призвать Пекин к пересмотру решения о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории этого специального административного района Китая, сообщает 8 июня газета Yomiuri со ссылкой на источники в МИД Японии.

Отмечается, что инициатива подготовки документа принадлежит Японии. В совместном заявлении должен присутствовать призыв к руководству КНР об уважении принципа «одна страна — две системы», который действует в отношении Гонконга.

Вместе с тем издание называет перспективы принятия заявления неясными в силу того, что идея не нашла должной поддержки со стороны Италии. Экономика этой страны тесно связана с КНР, Пекин оказал Риму заметную помощь в период пандемии.

Ранее японская сторона по дипломатическим каналам высказала КНР свою озабоченность в связи с возможным принятием законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. В «Группу семи» также входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Германия.

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