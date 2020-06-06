Пекин, , 13:00 — REGNUM Группа граждан в Гонконге провела показательное уничтожение своих паспортов Великобритании после заявления главы британского правительства Бориса Джонсона о предоставлении гражданства миллионам жителей автономии. Об этом 5 июня сообщает телерадиокомпания RTHK.

По информации источника, около десятка граждан Гонконга пришли к представительству Британии в автономии, где демонстративно разорвали руками свои паспорта британских граждан.

При этом участники акции заявили о том, что они являются китайцами и гражданами автономии, стоящими за курс «одна страна, две системы» и полностью поддерживающими новый закон о безопасности Гонконга.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство предоставит гражданство миллионам жителей Гонконга, если Китайская Народная Республика начнет проводить в жизнь новый закон о безопасности автономии.