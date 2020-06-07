Прага, , 23:50 — REGNUM 7 июня город Прага покинули двое российских дипломатов, которых власти Чехии ранее решили выслать из страны из-за «шпионского скандала». Об этом, как передает газета Mlada fronta DNES, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичека.

По словам главы внешнеполитического ведомства, воздушное судно, на борту которого находятся российские дипломаты, приземлится в Москве в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком заявил, что два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.

По его словам, причина — якобы один из сотрудников посольства РФ распространил ложную информацию о запланированном «нападении» на чешских политиков.

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