Прага, , 15:52 — REGNUM Решение о высылке из Праги российских дипломатов из-за «шпионского скандала», связанного с якобы планировавшимся отравлением ядом рацин чешских политиков, является недружественным шагом со стороны Чехии. Об этом заявили в посольстве РФ в республике.

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В дипмиссии отметили, что подобные заявления основываются на «бездоказательных обвинениях» и являются сфабрикованной провокацией.

«Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — отметили в посольстве.

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В дипмиссии выразили глубокое разочарование «таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Томашем Петржичеком премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата и обязала их покинуть страну. Посольство России в Праге уже получило соответствующее уведомление от министерства иностранных дел республики.

Бабиш пояснил, что поводом для такого решения стало то, что один из сотрудников российского посольства распространил ложную информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Доказательства этому. По его словам, получила Служба безопасности страны. Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени РФ в Чешской Республике, подчеркнул глава правительства.