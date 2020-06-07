Париж, , 23:10 — REGNUM В МИД Франции заявили, что не заинтересованы в отдалении России от Европейского союза (ЕС). Об этом 7 июня сообщил глава французского ведомства Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Telegramme.

Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что несмотря на разногласия и противоречивые позиции между Парижем и Москвой относительно решения ряда международных проблем, продолжение диалога с Россией ― в интересах ЕС.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас. Не поступаясь принципами и солидарностью с нашими союзниками, мы пытаемся сблизить ее с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности», ― отметил Ле Дриан.

Он указал на необходимость ведения открытого многостороннего диалога в интересах общего блага, который позволит ЕС «стать силой на службе глобализации с человеческим лицом», добавив при этом, что этот путь также предполагает «твердость в защите интересов».

Напомним, ранее представитель МИД Франции сообщил, что страны «большой семёрки» (G7) вправе принять совместное решение об участии России в саммите объединения и соответствии с реализацией минских договорённостей.

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