Вашингтон, , 18:04 — REGNUM В отсутствие российского президента Владимира Путина саммит G7 окажется не столь продуктивным, как хотелось бы, заявил 3 июня американский лидер Дональд Трамп, передаёт Fox.

Объясняя инициативу сделать из саммита G7 фактически саммит G8, то есть пригласить Путина, президент США пояснил, что присутствия главы РФ требует здравый смысл.

Трамп «Половина встреч посвящена России, если бы он был там, было бы куда проще найти решение».

Он отметил, что рассчитывает договориться с Россией по вопросу ядерных вооружений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, приглашение к участию в саммите G7, который состоится в США, Путин получил от Трампа в ходе телефонных переговоров 1 июня.

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