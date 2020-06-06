Могилёв, Белоруссия, 6 июня 2020, 13:11 — REGNUM Тему эпидемиологической ситуации по коронавирусу затронул президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 6 июня Свято-Никольский женский монастырь в городе Могилеве, где он пообщался с прихожанами монастыря и людьми, которые пришли на встречу с белорусским лидером, сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, тема COVID-19 в Белоруссии постепенно отходит, а ситуация в городе Могилеве складывается вполне благополучно.
Лукашенко в очередной раз отметил верность пути Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией, согласно которому в республике не вводился всеобщий карантин. Он также призвал собравшихся соблюдать меры предосторожности, проводить больше времени на свежем воздухе.
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Как сообщало ИА REGNUM, за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии на предстоящих выборах президента собрано более миллиона подписей.