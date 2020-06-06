Могилёв, Белоруссия, , 13:11 — REGNUM Тему эпидемиологической ситуации по коронавирусу затронул президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 6 июня Свято-Никольский женский монастырь в городе Могилеве, где он пообщался с прихожанами монастыря и людьми, которые пришли на встречу с белорусским лидером, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, тема COVID-19 в Белоруссии постепенно отходит, а ситуация в городе Могилеве складывается вполне благополучно.

«Повезло могилевчанам в том плане, что даже если есть заболеваемость, то уже в легкой форме», — цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко в очередной раз отметил верность пути Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией, согласно которому в республике не вводился всеобщий карантин. Он также призвал собравшихся соблюдать меры предосторожности, проводить больше времени на свежем воздухе.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — отметил Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии на предстоящих выборах президента собрано более миллиона подписей.